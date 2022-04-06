Ситуація на валютному ринку: короткий огляд

Цього вівторка ситуація на валютному ринку залишиться непростою і залежною від низки суб'єктивних і об'єктивних факторів.

Із зовнішніх спрацює:

а) Завтрашній вихідний в США. 11 листопада американці відзначають День ветеранів, і український міжбанк буде працювати по долару на умовах постачання валюти ТОМ. Це знизить обсяг угод в цій валюті і одночасно дозволить спекулянтам на малооб'ємному ринку "поганяти" курс протягом завтрашньої сесії. А сьогодні частина клієнтів буде активно закривати свої угоди по долару або перенесе їх відразу на четвер.

б) Продовження інтриги з виборами в США на тлі звісток про винахід вакцини проти коронавірусу. Обидва ці чинники як психологічно, так і чисто економічно впливають на поведінку міжнародних ринків: фондового, валютного та сировинного. І в Україні позначаться в першу чергу на курсі євро до гривні, оскільки він багато в чому залежить від поведінки євро щодо долара на зовнішніх майданчиках.

З внутрішніх спрацює:

а) Продовження просідання котирувань долара з кінця минулого тижня до рівнів 28,10/28,12 до вечора 9 листопада. Як і вчора, це, з одного боку, провокує частину відкладеного попиту в тих покупців, хто вичікує "дна" за курсом, а з іншого - робить більш поступливими щодо курсу продавців на побоюваннях подальшого падіння вартості валюти. Це працює на користь гривні на міжбанку.

б) Наближення податкових розрахунків у підприємств на тлі необхідності фінансувати поточні господарські витрати. У другій декаді листопада клієнтам доведеться розрахуватися за великою кількістю бюджетних зобов'язань, у тому числі і з податку на прибуток за третій квартал. Суми там немаленькі, враховуючи, що цей період припав на ослаблення карантинних заходів в країні і хоч якесь поліпшення ситуації з економікою після жорсткого локдауну навесні. Зростання податкових відрахувань змусить компанії активніше продавати валюту, і це також спрацює на користь гривні.

в) Дії Нацбанку. Зараз регулятор не особливо перешкоджає просіданню котирувань, періодично виходячи з інтервенціями по покупці валюти, а дає курсу поступово просідати протягом дня і тільки потім виходить з покупкою за нижчим курсом. Це створює певний спадний тренд на ринку по долару в останні кілька днів.

г) Політика і психологія - напружена ситуація навколо Конституційного Суду, а також звістки про продовження швидкого поширення коронавірусу в Україні та можливого введення жорстких карантинних заходів вихідного дня - явно не сприяють позитивним настроям ні бізнесу, ні громадян. Це позначається на торгівлі й економіці в цілому. І є негативним фактором.

д) Аукціон Мінфіну України з продажу ОВДП. Чиновники будуть продавати гривневі облігації на 168, 350 і 826 днів, а також доларові на 448 днів. Вони розраховують на досить великі обсяги розміщення (що з урахуванням продажу валютних паперів цілком реально). У разі його успішного проведення - значні ресурсні операції на українському ринку приведуть до реакції на це і на валютному міжбанку, що позитивно позначиться на гривні найближчими днями. Якщо ж обсяги будуть низькими - то на настроях ринку це не позначиться.