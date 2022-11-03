Швейцарія виділить 101 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

13:40 03 листопада Київ, Україна

Федеральна рада Швейцарії ухвалила план дій допомоги Україні у невідкладному відновленні енергетичної інфраструктури. З цією метою Швейцарія надасть допомогу у розмірі 100 млн швейцарських франків (101,4 млн євро).



Про це повідомляє сайт швейцарського уряду.

"Близько 18 мільйонів людей в Україні (близько 40 % населення) потребують допомоги через війну. З настанням зими ця цифра може зрости до 24 мільйонів. Понад 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено". Цілеспрямовані атаки залишили багато населених пунктів без доступу до питної води, а також призвели до перебоїв у електропостачанні та телекомунікаціях. Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Швейцарія підтримуватиме проєкти, спрямовані на підтримку невідкладного відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення складної гуманітарної ситуації. Наприклад, Швейцарія допомагає компаніям "Укренерго" закуповувати енергоносії та запасні частини, сприяє ремонту систем залізничних кріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) та надає гуманітарну підтримку, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими (заміна вікон, утеплення, забезпечення продуктами харчування тощо).



Федеральна рада також звернеться до парламенту країни з проханням надати додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для фінансування цих напрямів діяльності.