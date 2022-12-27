Швеція виділила Україні $19,2 млн військової допомоги

15:16 27 грудня Київ, Україна

Уряд Швеції надав Україні понад 19 мільйонів доларів допомоги, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності українського війська.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже 19,2 мільйона доларів (200 мільйонів шведських крон). Кошти будуть направлені до Міжнародного фонду підтримки України під керівництвом Великобританії та використані для зміцнення військового потенціалу України", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що обороноздатність України має значення для усієї Європи.

"Свобода та незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", - наголосив він.

Посольство Швеції в Україні запевнило, що королівство підтримуватиме українців і надалі.