Штрафи за відсутність касових апаратів для ФОПів можуть відкласти

Рада може відстрочити штрафи для ФОПів, які не використовують касові апарати з 1 січня 2022 року, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Скасувати чи зменшити штраф можуть для ФОПів, які зареєструють касові апарати до 1 лютого 2022 року. Відповідно до закону, штраф за першу не проведену через реєстратори розрахункових операцій угоду має становити 100% від суми чека, а за другу та наступні – на 150% від суми чека.
За словами Данила Гетманцева, відповідну поправку внесено на розгляд ВР.
Вимога про касові апарати для ФОПів почала діяти з 1 січня 2022 року. З цього часу касові апарати або реєстратори розрахункових операцій повинні мати всі ФОПи 2-4 груп на єдиному податку незалежно від обороту та сфери діяльності, а саме малий бізнес у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ми розповідали, як зареєструвати касовий апарат та як його використовувати.
Вимога про обов'язкове застосування касових апаратів відкладалася кілька разів. Востаннє перенесли з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022-го.
Закон про касові апарати було прийнято «з метою детінізації розрахунків», тобто для того, щоб вивести з тіні розрахунки за товари та послуги. Нововведення викликало масові протести підприємців.
Скасувати чи зменшити штраф можуть для ФОПів, які зареєструють касові апарати до 1 лютого 2022 року. Відповідно до закону, штраф за першу не проведену через реєстратори розрахункових операцій угоду має становити 100% від суми чека, а за другу та наступні – на 150% від суми чека.
За словами Данила Гетманцева, відповідну поправку внесено на розгляд ВР.
Вимога про касові апарати для ФОПів почала діяти з 1 січня 2022 року. З цього часу касові апарати або реєстратори розрахункових операцій повинні мати всі ФОПи 2-4 груп на єдиному податку незалежно від обороту та сфери діяльності, а саме малий бізнес у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ми розповідали, як зареєструвати касовий апарат та як його використовувати.
Вимога про обов'язкове застосування касових апаратів відкладалася кілька разів. Востаннє перенесли з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022-го.
Закон про касові апарати було прийнято «з метою детінізації розрахунків», тобто для того, щоб вивести з тіні розрахунки за товари та послуги. Нововведення викликало масові протести підприємців.
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