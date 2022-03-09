Штрафи за недотримання карантину посилять - умови

Михайло Радуцький - глава Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування повідомив, що в Україні планують збільшити штрафи за недотримання карантину. Посилення заходів планується новим законопроєктом, згідно з яким штрафи можуть бути в обсязі від 31 000 до 51 000 грн.

За його словами, відповідальність бізнесменів за порушення карантинних заходів хочуть затвердити на наступній сесії: законопроєкт підготували на нараді у президента України і погодили в профільному комітеті.

Радуцький заявив, що головною метою наради в Офісі президента було зменшення кількості заражених COVID-19, щоб уникнути необхідності повторного введення жорсткого карантину.

"Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не повинна пускати людей без масок. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати їх ми не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауна", - заявив Радуцький.