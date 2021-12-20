Штрафи в карантин: ресторани, транспорт, клуби

13:41 15 липень Київ, Україна

Сьогодні, 15 липня Кабмін розгляне нові розміри штрафів для суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ресторанів, нічних клубів, громадського транспорту та інших, за порушення режиму карантину. Відповідні законопроекти представить міністр юстиції Денис малюська.

Так, в Законі «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлюється, що для підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, будуть такі фінансові санкції:

За пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих масок або респіраторів, які закривають ніс і рот, і невжиття заходів щодо знаходження таких осіб без масок, - підприємство, установа, організація, громадянин-суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Тобто розмір штрафу замість 17 тисяч грн планується обмежити 5100 грн (хоча раніше стверджувалося, що ці суми збільшаться).

Відповідні постанови про накладення штрафу можуть видавати посадові особи санітарно-епідеміологічної служби.