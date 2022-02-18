Шмигаль веде переговори з МВФ

15:51 25 вересень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік.

"У цьому році дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але поки з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трохи зменшити", - сказав Шмигаль на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка" в п'ятницю у Львові.

Прем'єр підкреслив, що уряд виконає бюджет 2020 року і виконає бюджет 2021 року. За його словами, влада очікує помірного зростання економіки, яке вже почалося.

Українська сторона переконує МВФ, що побоювання Фонду щодо незалежності антикорупційних органів будуть зняті після проведення відкритих конкурсів, як були зняті такі побоювання після зміни глави Нацбанку.

Як повідомлялося, НБУ раніше відзначав, що пропонував уряду будувати проєкт держбюджету-2021 на базі більш консервативного прогнозу, зокрема, по інфляції і курсу гривні.