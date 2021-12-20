Шмигаль в Фейсбуці: резерви України зросли

16:01 10 серпень Київ, Україна

Міжнародні резерви України (ЗВР) - активи знаходяться під ревізією держави і забезпечують макрофінансову стабільність країни. Згідно із заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаль ці резерви в липні значно зросли - на 300 мільйонів доларів.

«У липні міжнародні резерви України зросли на $ 300 млн. Зараз вони на найбільшому за останні 10 років показник - $ 28,8 млрд», - зазначив глава уряду.

За його словами, відповідні резерви дозволяють забезпечувати в повній мірі макрофінансову стабільність України.

Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть вирости до близько $ 30 млрд, а в наступні роки - до $ 32-33 млрд.