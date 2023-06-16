Шмигаль повідомив про новий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу

14:32 23 травня Київ, Україна

Єврокомісія виділила Україні новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро, продовжуючи свою підтримку країни. Це вже четвертий транш, який становить частину загального пакету допомоги обсягом 18 млрд євро від Євросоюзу.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter у вівторок, 23 травня.
 
Шмигаль зазначив, що зараз ЄС надав 14,7 млрд євро макрофінансової допомоги з початку повномасштабної війни з росією.
 
Представниця Єврокомісії, Дана Спінант, наголосила на важливості цієї допомоги для України.
"Ця допомога дозволить Україні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час військової агресії проти України", - зазначила представниця Єврокомісії Дана Спінант.