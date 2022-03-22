Шмигаль розповів про спільні проєкти України та МФО, спрямовані на поліпшення питань транспорту

В Україні здійснюється 17 великих проєктів, спрямованих на поліпшення транспортної сфери. Так, за допомогою міжнародних фінансових організацій, в країні інвестується поліпшення стану автомобільних доріг, залізничного сполучення, а також модернізація авіасполучення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-заходу "Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні".

Шмигаль зазначив, що уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року, з яких 40% - масштабні проєкти в галузі інфраструктури та транспорту.

Шмигаль також підкреслив, що одним з інструментів залучення додаткових інвестицій в Україну є державно-приватне партнерство. Зокрема, за підтримки міжнародних фінансових організацій були успішно реалізовані проєкти державно-приватного партнерства в портах "Херсон" і "Ольвія".