Шмигаль розповів про реформу скорочення держслужбовців

20:30 11 червень Київ, Україна

Денис Шмигаль опублікував в своєму Telegram-каналі інформацію про просування державної програми з реформи державного управління. Основним етапом, за словами прем'єр-міністра України, є скорочення чисельності державних службовців центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Загальне скорочення штату має дорівнювати приблизно 10%.

Він також повідомив, що паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. На думку глави уряду, це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби.

"Ключові кроки в реалізації проєкту обговорили на нараді з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою і НАДС (Національне агентство з питань державної служби - ред.). Саме ці чотири відомства стануть першими, де буде введена нова фінансова модель. А потім система оплати праці повинна запрацювати і в інших державних установах", - зазначив Шмигаль.