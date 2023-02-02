Шмигаль розповів про наслідки російської агресії для економіки

16:00 02 лютого Київ, Україна

Падіння української економіки у 2022 році становило понад 30%. 2023 року очікується зростання економіки на 0,3%. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За попередніми оцінками, падіння за 2022 рік становить понад 30%. Третина нашої економіки зникла”, - сказав Шмигаль.

Інфляція дещо перевищує 26%, додав він.



Багато підприємств було фізично знищено, нагадав український прем'єр. Серед них один із провідних виробників металу в Україні "Азовсталь".



Водночас, за словами Шмигаля, за такого падіння українська економіка сплатила на 10% більше податків, ніж у 2021 році.

"Всі податки, які ми збирали, йшли на армію. Інша половина бюджету фінансується завдяки допомозі наших партнерів, зокрема, Німеччини", - розповів Шмигаль.

У 2023 році, за словами Шмигаля, в уряді очікують зростання ВВП на рівні 0,3%. Дефіцит бюджету може становити близько 38 мільярдів доларів. Як розповів глава уряду, фінансова допомога від ЄС становитиме 18 мільярдів доларів. Ще 10 мільярдів доларів – це допомога Сполучених Штатів.



Шмигаль також розповів, що зараз триває робота з Міжнародним валютним фондом над новою програмою структурної допомоги по 16-20 мільярдів доларів. Вона розрахована щонайменше на чотири роки.



Раніше Шмигаль повідомив, що сума збитків "Укренерго" через військову агресію росії становить понад 70 млрд грн.