Шмигаль прогнозує підвищення зарплат в Україні

У соціальних мережах прем'єр-міністр України розповів про можливе підвищення середніх зарплат в Україні. За словами Дениса Шмигаля, 2021 рік може стати роком стрибка зарплат в середньому на 1 000 гривень. За словами чиновника, тоді середній заробіток українця становитиме 14,5 тисячі гривень.
Шмигаль додав, що найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) і Тернопільській (+27%) областях.
Відомо, що в січні-березні 2021 середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Києві становила 18 722 гривні, що на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12835 гривень).
Вища за середню по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, в Київській області - 12 946 гривень, у Дніпропетровській області - 12 914 гривень і Запорізькій області - 12 897 гривень. В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Менше платять в Кіровоградській області - 10 132 гривень (78,9% від середньої зарплати по країні).
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