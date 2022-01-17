Шмигаль прогнозує підвищення зарплат в Україні

У соціальних мережах прем'єр-міністр України розповів про можливе підвищення середніх зарплат в Україні. За словами Дениса Шмигаля, 2021 рік може стати роком стрибка зарплат в середньому на 1 000 гривень. За словами чиновника, тоді середній заробіток українця становитиме 14,5 тисячі гривень.

"За даними Держстату, в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% в порівнянні з березнем 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж за цей же місяць минулого року", - повідомив прем'єр.

Шмигаль додав, що найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) і Тернопільській (+27%) областях.

"Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягти 14,5 тисячі гривень", - підкреслив він.

Відомо, що в січні-березні 2021 середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Києві становила 18 722 гривні, що на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12835 гривень).

Вища за середню по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, в Київській області - 12 946 гривень, у Дніпропетровській області - 12 914 гривень і Запорізькій області - 12 897 гривень. В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Менше платять в Кіровоградській області - 10 132 гривень (78,9% від середньої зарплати по країні).