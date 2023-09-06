Шмигаль: Уряд готує держбюджет-2024

Кабмін готує державний бюджет наступного року з урахуванням нових підходів до оплати праці державних службовців.
Про це на нараді щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.
Йдеться про зменшення диспропорцій в оплаті праці держслужбовців у 2024 році та основні кроки, необхідні для завершення реформи.
Раніше законопроєкт про впровадження єдиних підходів у оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад пройшов перше читання у Верховній Раді. Шмигаль закликав парламент прискоритись, щоб нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Він додав, що уряд готує державний бюджет наступного року з урахуванням нових підходів.
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