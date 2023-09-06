Шмигаль: Уряд готує держбюджет-2024

17:57 31 серпня Київ, Україна

Кабмін готує державний бюджет наступного року з урахуванням нових підходів до оплати праці державних службовців.



Про це на нараді щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.



Йдеться про зменшення диспропорцій в оплаті праці держслужбовців у 2024 році та основні кроки, необхідні для завершення реформи.

“Нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання при нарахуванні додаткових виплат та премій. Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення зарплат державних службовців”, - сказав прем'єр.