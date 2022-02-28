Шмигаль пообіцяв, що зарплата вчителів виросте за рік на 30%

Зарплати освітян та медиків стали вічною темою для політиків України. Але недавно для вчителів прозвучала багатообіцяюча заява. Під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що вже в поточному, 2021 році, в Україні підвищать зарплати вчителів. Грошовий еквівалент їхньої праці виросте за рік на 30% або майже на третину. Такою новиною глава уряду неабияк потішив сіячів розумного, доброго і вічного.

Зарплата вчителів буде зростати протягом року. Хоча, звичайно ж, такої надбавки до зарплати недостатньо, щоб сповна оцінити вартість педагогічної праці. Заробіток вчителя повинен бути прирівняний хоча б до середньої зарплати по країні, переконаний прем'єр.

"Наша мета - це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Повинен бути мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - заявив прем'єр.

Для успішного навчання юних українців потрібно побудувати в країні достатню кількість шкіл і дитсадків. Президентська програма "Велике будівництво", яка, незважаючи ні на що, втілює намічені плани, саме дозволить створити сучасну освітню інфраструктуру, яка дасть фундамент для високої якості освіти в будь-якій ОТГ.