Шмигаль озвучив оптимальну зарплату для українців

12:58 08 вересень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про розмір оптимальної зарплати та пенсії. За словами політика, українцям має вистачити для достатнього життя зарплати в розмірі 15 тисяч гривень, пенсії - в розмірі 5 тисяч.

«15 тис. грн - середня зарплата, і було б добре, щоб відсотків 30 була середня пенсія від зарплати, як мінімум. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тис. грн, середня пенсія - 5 тис. грн», - пояснив Шмигаль. За його словами, це той рівень, до якого уряд повинен прагнути.

«Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, куди ми прагнемо», - підкреслив Шмигаль. Прем'єр зазначив, що сьогодні середня зарплата становить 11 тис. грн, а середня пенсія - 3 тис. грн.

Раніше повідомлялося про те, що Державна служба статистики заявила про продовження зростання розміру середньої зарплати в Україні. Так, в липні зарплати зросли на 225 грн (2%), в результаті середня зарплата в країні склала 11 804 грн. Відзначається, що липневе зростання виявилося в 4,6 раза нижче червневого та у 2 рази вище травневого.

На думку економістів, в липні продовжила відновлюватися економіка України, повернулися до роботи більшість тих, хто опинився у вимушеній відпустці через карантин.