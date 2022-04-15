Шмигаль озвучив мінімальну вартість гектара землі

13:48 16 липня Київ, Україна

За більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня ціна - мінімальна вартість гектара склала 1 тисячу доларів США.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"З 1 липня вже 15 днів українці можуть розпоряджатися своїм майном. Станом на 15 липня - 774 земельних угоди. Мінімальна ціна, за якою можна виставляти на продаж, це нормативна оцінка - близько $1 тис. за гектар", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що тим самим Україна отримала потужний драйвер розвитку економіки.

"Позавчора ми затвердили проєкт, який дозволить отримати аграріям кредити для покупки землі", - додав прем'єр.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні був офіційно оголошений старт ринку землі. Так, до 2024-го купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни країни з обмеженням в 100 гектарів. Крім того, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.