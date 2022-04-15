Шмигаль озвучив мінімальну вартість гектара землі

За більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня ціна - мінімальна вартість гектара склала 1 тисячу доларів США.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Шмигаль зазначив, що тим самим Україна отримала потужний драйвер розвитку економіки.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні був офіційно оголошений старт ринку землі. Так, до 2024-го купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни країни з обмеженням в 100 гектарів. Крім того, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
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