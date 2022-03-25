Шмигаль про експорт українських товарів в ЄС: йдемо до позначки 20 млрд євро
13:56 27 червня Київ, Україна
Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС і Україною дає свої плоди: остання п'ятирічка показала збільшення експорту українських товарів на 60%.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".
Він нагадав, що сім років тому, 27 червня 2014 року, була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
"Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. Більше ніж 40% всієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС. Ми суттєво просунулися в торгових відносинах, проте це тільки початок. Одним з головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію. Активно проводимо діалог з українським бізнесом, щоб максимально врахувати його потреби і збільшити доступ українських товарів на європейські ринки", - зазначив глава уряду.
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