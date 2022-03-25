Шмигаль про експорт українських товарів в ЄС: йдемо до позначки 20 млрд євро

13:56 27 червня Київ, Україна

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС і Україною дає свої плоди: остання п'ятирічка показала збільшення експорту українських товарів на 60%.



Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".



Він нагадав, що сім років тому, 27 червня 2014 року, була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.