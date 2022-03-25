Шмигаль нагадав про зняття мораторію з ринку землі - подробиці

На засіданні уряду Денис Шмигаль нагадав про зняття мораторію на ринок землі з 01 липня 2021 року. Відповідно до вислову прем'єр-міністра України, в світі не існує успішних країн з дією такої заборони.
За його словами, українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, а й вільно розпоряджатися.
Нагадаємо, що з 1 липня можна буде продавати землю громадянам України, фізособам, не більше 100 га в одні руки. До цього закон дозволяв продавати ділянки землі тільки до 2 га. Після відкриття ринку землі в Україні почне діяти мораторій на продаж землі на окупованих територіях. Його можуть скасувати тільки після деокупації.
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