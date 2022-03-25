Шмигаль нагадав про зняття мораторію з ринку землі - подробиці

На засіданні уряду Денис Шмигаль нагадав про зняття мораторію на ринок землі з 01 липня 2021 року. Відповідно до вислову прем'єр-міністра України, в світі не існує успішних країн з дією такої заборони.

За його словами, українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, а й вільно розпоряджатися.

"Це те, що закріплено в Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на введення цивілізованого ринку землі. З завтрашнього дня його не буде і в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, що з 1 липня можна буде продавати землю громадянам України, фізособам, не більше 100 га в одні руки. До цього закон дозволяв продавати ділянки землі тільки до 2 га. Після відкриття ринку землі в Україні почне діяти мораторій на продаж землі на окупованих територіях. Його можуть скасувати тільки після деокупації.