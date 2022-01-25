«Шепетівський ремонтний завод» зупинився – планується його реорганізація

В Україні "Шепетівський ремонтний завод" призупинив свою діяльність.
Інформацію про реорганізацію підприємства розповсюдили на офіційному сайті заводу.
Кажуть, що продаж через аукціони неліквіду, що зберігається на підприємствах «Укроборонпрому», дозволяє не лише позбутися непотрібного майна, а й збільшити його вартість у кілька разів, що дозволить у більшому обсязі переоснастити наявні технічні потужності, придбати нове обладнання чи покращити умови праці робітників, стверджує директор із закупівель оборонного підприємства.
Надалі завод планують реорганізувати, тому його діяльність тимчасово припиняється.
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