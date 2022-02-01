Шахтарі отримають свої гроші - Міненерго

21:30 12 травень Київ, Україна

Борги по зарплатах шахтарям - один з давніх конфліктів, який український уряд не міг вирішити. Страйки працівників шахт приводили до зупинки і затримки в роботі підприємств. Тепер Міністерство енергетики України зробило заяву, що шахтарі отримають всі виплати за поточний 2021 рік найближчим часом.



Міненерго досягло домовленості з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям за поточний рік.





Кошти в обсязі 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вугледобувних підприємств найближчими днями.