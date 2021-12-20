Сфера економіки наступного року отримає максимальні фінанси на розвиток та відновлення, - Шмигаль

Як відомо, депутати Верховної Ради ухвалили держбюджет-2022. Значна сума коштів, як заявив прем’єр-міністр України, піде на розвиток економіки країни.
Зокрема, 9,4% виділено із загального кошторису запланованих видатків на 2022 рік. Денис Шмигаль зазначив, що за останні 10 років така сума вперше закладається у галузь розвитку економіки держави, а саме 140 мільярдів гривень від усіх витрат.
Водночас чиновник додав, що, як і раніше, основні кошти з державного бюджету підуть на освіту, медицину, інфраструктуру, безпеку та оборону, підтримку соціальних стандартів та українського бізнесу.
За словами прем'єр-міністра, держбюджет-2022 збалансований і реалістичний, і вдалося його таким сформувати завдяки злагодженій роботі президента, парламентарів та інших членів уряду.
На завершення Денис Шмигаль повідомив, що закладена сума в держбюджеті-2022 дозволить реалізувати президентські проєкти, згадавши програми «Велике будівництво» та «Велика термомодернізація». Також необхідний ресурс буде виділено для проєктів щодо пільгових кредитів та доступних іпотек.
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