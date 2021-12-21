Мережа супермаркетів "АТБ" запустила платіжну систему з брендовими картками

Як стало відомо, вже в цьому місяці торговельна мережа "АТБ" почала тестову апробацію власної платіжної системи АТБ Pay. Причиною тому став конфлікт з банками, що обслуговують мережу. Генеральний директор корпорації Борис Марков розповів про подробиці проєкту.

Підприємство випустило спільно з "Райффайзен Банк Аваль" і VISA кобрендингові картки "АТБ Pay". Планується емісія мільйона примірників. За словами Бориса Маркова, в найближчому майбутньому корпорація може потрапити в трійку найбільших емітентів.

"Далі наше завдання буде стояти - зробити цю картку основним засобом платежу. Відповідно, дати додаткові переваги, які не може дати жоден банк або інша платіжна система", - зазначив гендиректор.

Борис Марков припускає, що споживачі зможуть скористатися картками вже протягом місяця. Головною перевагою "АТБ Pay" він назвав додаткові знижки на оплату акційних товарів в супермаркетах - це сотні позицій, які постійно змінюються.

На думку топменеджера, саме таку послугу не зможе надати українцям жодна фінансова система без співпраці з роздрібною мережею. Планують також проводити розіграші, роздавати подарунки, проводити спільні акції з фінансовими партнерами.

Випуск "АТБ Pay" стане відповіддю в рамках конфлікту між ритейлерами і платіжними системами з приводу вартості еквайрингу. Борис Марков звернув увагу на те, що коли банкам доводиться віддавати 2% за обслуговування карток - це 15% -20% від всього прибутку.

"Дзвіночок і для фінансового сектора, і для платіжних систем: якщо ситуація не буде кардинально змінюватися - не виключено, що ми змушені будемо запускати свою платіжну систему і далі інтегруватися в цей напрямок", - висловився генеральний директор "АТБ".

Як сказано на сайті корпорації, картка "АТБ Pay" дає всі переваги Visa Gold і дозволяє без комісії поповнювати рахунок готівкою в терміналах магазинів торгової мережі «АТБ» і знімати гроші в банкоматах будь-якого банку України. Розплачуватися карткою можна як в Україні, так і за кордоном.