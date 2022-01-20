Сенниченко розповів про перспективи для турецьких інвесторів

В Україні активно вітається приватизація державних об'єктів, кількість яких перевищує 3500 штук. Більшість з них побудовані в період СРСР і не мають промислового значення для країни.

Про це, коментуючи можливість приватизації для турецьких інвесторів в Україні, розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він додав, що одним із пріоритетів уряду є зниження участі держави в економіці і залучення інвесторів.

Сенниченко пояснив, що зараз мова йде про роботу підприємств в сферах нерухомості, сільського господарства або виробництва промислового обладнання.

Глава Фонду держмайна зазначив, що турецькі підприємці інвестують, зокрема, в сфері інфраструктури та комунікацій в Україні. Він додав, що Київ сподівається на участь турецьких інвесторів і в проєктах з приватизації. Глава Фонду підкреслив, що процес приватизації проводиться прозоро, інвестори можуть отримати необхідну інформацію про об'єкти, що підлягають приватизації, за допомогою спеціального сайту.