Сенниченко розповів про перспективи для турецьких інвесторів

17:00 04 травень Київ, Україна

В Україні активно вітається приватизація державних об'єктів, кількість яких перевищує 3500 штук. Більшість з них побудовані в період СРСР і не мають промислового значення для країни.

Про це, коментуючи можливість приватизації для турецьких інвесторів в Україні, розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він додав, що одним із пріоритетів уряду є зниження участі держави в економіці і залучення інвесторів.

Сенниченко пояснив, що зараз мова йде про роботу підприємств в сферах нерухомості, сільського господарства або виробництва промислового обладнання.

Глава Фонду держмайна зазначив, що турецькі підприємці інвестують, зокрема, в сфері інфраструктури та комунікацій в Україні. Він додав, що Київ сподівається на участь турецьких інвесторів і в проєктах з приватизації. Глава Фонду підкреслив, що процес приватизації проводиться прозоро, інвестори можуть отримати необхідну інформацію про об'єкти, що підлягають приватизації, за допомогою спеціального сайту.

"У минулому (2020) році, незважаючи на пандемію, було здійснено 1900 тендерів, доходи від яких склали 3 мільярди гривень (108 мільйонів доларів). Це в 4 рази більше, ніж в 2019 році. Мета - не тільки отримати матеріальну вигоду, а й знайти грамотного інвестора", - сказав він.