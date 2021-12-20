Сім'ї медиків, які померли від COVID-19, отримають компенсацію

Допомога в розмірі 219 тисяч гривень профінансована для сімей лікаря-терапевта дільничного з Київської області, завідувача відділення з Луганської області, лікаря-хірурга і завідувача відділення з Львівської області, медичної сестри по Миколаївській області, лікаря загальної практики - сімейного лікаря з Одеської області, лікаря загальної практики - сімейного лікаря з Полтавської області, санітарки з Харківської області, лікаря виїзної бригади з Чернівецької області і завідувача неврологічного відділення з Чернігівської області.

Перерахування здійснено Фондом сьогодні, 25 березня. Кошти надійдуть на рахунки родин протягом декількох банківських днів. Загалом ФССУ профінансував надання одноразової допомоги коштами Фонду відповідно до загальнообов'язкового державного соціального страхування для сімей 71 працівника.