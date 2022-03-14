Сьогодні Китайські акції пережили один із найгірших днів з часів світової фінансової кризи

17:11 14 березня Київ, Україна

Сьогоднішній торговельний день запам'ятає весь світ. Індекс Hang Seng China Enterprises у понеділок закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року.

Індекс Hang Sang Tech впав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року, знищивши 2,1 трильйона доларів за 1 день.

"Ідеальний біржовий шторм" послідував за повідомленням, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу.

Інвестори побоюються західних санкцій щодо Китаю, який зближується із Росією.