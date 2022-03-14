Сьогодні Китайські акції пережили один із найгірших днів з часів світової фінансової кризи

Сьогоднішній торговельний день запам'ятає весь світ. Індекс Hang Seng China Enterprises у понеділок закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року.
Індекс Hang Sang Tech впав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року, знищивши 2,1 трильйона доларів за 1 день.
"Ідеальний біржовий шторм" послідував за повідомленням, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу.
Інвестори побоюються західних санкцій щодо Китаю, який зближується із Росією.
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