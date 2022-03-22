Сьогодні Кабмін затвердив рішення про впровадження єдиного електронного квитка - подробиці

23 червня на урядовому засіданні Кабінету Міністрів затвердили законопроєкт про єдиний електронний квиток. Реформа транспортної галузі в Україні - одне з найбільш актуальних питань, які потребують вирішення. Так, згідно з рішенням засідання, електронний квиток діятиме по всіх видах міського транспорту.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube. Законопроєкт розробили в Міністерстві інфраструктури з метою створення передумов для початку обігу е-квитка з поступовим збільшенням кількості пасажирів, які його використовують.

Зокрема, документом пропонується:

внести зміни до Цивільного кодексу з метою визначення електронного квитка нарівні з паперовим як підстави для укладення договору на перевезення пасажирів і багажу;

наділити Мінінфраструктури повноваженнями щодо затвердження форми, обов'язкових реквізитів і відомостей, які повинен містити проїзний документ, в тому числі електронний.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, очікуваними результатами його прийняття є створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в міському громадському транспорті. При цьому існує ризик, що органи місцевого самоврядування неохоче погодяться впроваджувати таку автоматизовану систему в зв'язку з необхідністю фінансування витрат на придбання серверного обладнання і установку програмного забезпечення. Для мінімізації таких ризиків місцевій владі буде запропонований доступ (за їхнім зверненням) до програмного забезпечення на транспортному порталі e-transport.gov.ua.