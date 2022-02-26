Рахункова палата України виявила значні порушення при закупівлі бебі-боксів

Корупційні схеми отримують незаконний прибуток на всьому, навіть на такому святому ділі, як допомога новонародженим дітям. Як стало відомо зі звіту Рахункової палати України, за підсумками аудиту з'ясувалося, що через неконкурентну закупівлю бебі-боксів під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги, яка практично не здійснювалася, протягом трьох років бюджет України отримав збитків на більш ніж 129 млн грн.

Шкода була завдана через надміру сплачені бюджетні кошти, спрямовані на оплату послуг міжнародного посередника. Про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету на надання одноразової натуральної допомоги у вигляді "пакета малюка".

У Рахунковій палаті зазначили, що протягом 2018-2020 років повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких повинні були закупити "пакети малюка". У 2018-2019 роках Україна фінансувала ці проєкти коштами державного бюджету.

"Протягом цього періоду з державного бюджету на придбання бебі-боксів і виплату грошової компенсації виділили 2,5 млрд грн. За ці кошти придбано 587 тис. "пакетів малюка" і виплачена грошова компенсація їхньої вартості для більш ніж 83 тис. дітей. Потреба в пакетах малюка і виплата грошової компенсації їхньої вартості забезпечені на 94%. При цьому аудитори встановили, що 84% коштів (2,1 млрд грн) були використані при відсутності прозорої системи закупівель і неконкурентним способом", - підкреслили в повідомленні.

Через відсутність закону, який би регулював питання щодо залучення міжнародної технічної допомоги, а також в результаті дій і бездіяльності посадових осіб держава не отримала в 2018-2020 роках на закупівлю бебі-боксів коштів і ніяких послуг на безоплатній основі як міжнародної технічної допомоги.

Аудит встановив, що органи соцзахисту облдержадміністрацій, крім Донецької, яка офіційно відмовилася від участі в проєктах, і КМДА протягом 2018-2019 років додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами міжнародної технічної допомоги на закупівлю бебі-боксів більше ніж 83 млн грн за кошти субвенції з держбюджету, а Мінсоцполітики в 2020 році - понад 45 млн грн з держбюджету.