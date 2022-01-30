СБУ скоротять штат і піднімуть зарплату

На сторінці Мар'яни Безуглої в Facebook з'явилася інформація про те, що в уряді розглядають скорочення штату Служби безпеки України та підняття окладу в відомстві. Народний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» вказала, що в планах - скорочення штату до 17 тисяч співробітників і підвищення мінімальної зарплати до 45 400 гривень.

Відповідні пропозиції прописані в оновленій версії законопроєкту 3196-Д, підготовленого до другого читання у Верховній Раді України. Скорочення в СБУ будуть проходити поетапно, вони розраховані до кінця 2024 року. При цьому Безугла зазначила, що текст законопроєкту не остаточний і закликала експертів і суспільство приєднуватися до обговорення.

Нагадаємо, законопроєкт №3196-д «Про внесення змін до Закону про СБУ» Верховна Рада прийняла за основу 28 січня.