Заощадження населення скоротилися - треба підвищувати "мінімалку"

Через карантин бізнес в Україні сильно постраждав. Наслідком цього стало падіння доходів українців і скорочення їхніх заощаджень в середньому на 6%. Ці відомості надав Богдан Данилишин, голова Ради НБУ. Тому він вважає, що зараз саме час підняти мінімальну заробітну плату.

У свою чергу голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що інфляція фактично з'їдає мізерні доходи, і варто було б підвищити мінімальну зарплату до рівня не нижче 6,5 тис грн.

За його словами, фонд оплати праці в структурі витрат на виробництво в Україні дуже незначним - на рівні 5-8%, тоді як в європейських країнах це 25-30%, тому бізнес має ресурс для підвищення зарплат.

В ОП також повідомляють, що підвищення "мінімалки" сприятиме виведення з тіні зарплат українців, коли роботодавець офіційно встановлює працівникові низький дозволений законом оклад, а іншу частину зарплати віддає в конверті, ухиляючись від сплати єдиного соцвнесків. Також це буде стимулювати зростання рівня середніх зарплат в Україні та сприятиме зменшенню відтоку людського капіталу за кордон, впевнені у Зеленського.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням зібратися на позачергове засідання 25 серпня для розгляду питання про підвищення "мінімалки".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав мету підвищення "мінімалки" - збільшення надходжень до бюджету.