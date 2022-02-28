Ощадбанк стане членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Розвиток бізнесу в Україні має супроводжуватися міцними гарантіями держави щодо фінансових коштів, які учасники бізнесу зберігають в банку. Нещодавно Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5542 про отримання Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Крім того, кілька нардепів на чолі з главою фінкомітету ВР Данилом Гетманцевим подали законопроєкт №5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", де серед іншого також передбачено приєднання Ощадбанку до системи ФГВФО.

Ці два документи пропонують однаковий алгоритм дій щодо скасування діючої зараз 100-відсоткової держгарантії за вкладами фізосіб в Ощадбанку і приєднання цього держбанку до системи гарантування вкладів ФГВФО (з відповідним поширенням чинного механізму гарантування вкладів фізосіб на вкладників Ощадбанку).

Передбачається, що з дня набрання Ощадбанком статусу учасника Фонду, якщо вклад, залучений Ощадбанком до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом (зараз це 200 тис. грн), частина такого внеску, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою. Ці гарантії діють до закінчення 6-місячного терміну з дня набрання Ощадбанком статусу учасника ФГВФО.

Також законопроєктами пропонується встановити для Ощадбанку розмір початкового збору в ФГВФО на рівні 1% регулятивного капіталу на дату набуття статусу учасника Фонду. Відповідний внесок Ощадбанк повинен оплатити протягом 90 календарних днів з дати набуття статусу учасника ФГВФО.

В законопроєктах визначено, що протягом трьох років з дня отримання статусу учасника ФГВФО Ощадбанк платить до Фонду регулярний збір тільки з розрахунку базової річної ставки, визначеної статтею 22 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а розрахунок розміру регулярних зборів до ФГВФО в формі диференційованих зборів не буде застосовуватися до Ощадбанку.

Нагадаємо, приєднання Ощадбанку до системи ФГВФО є умовою для залучення коштів міжнародної фінансової організації (ЄБРР) в капітал цього держбанку. Це передбачено в т.ч. в Меморандумі України і МВФ.

За підсумками січня-квітня 2021 року Ощадбанк декларував прибуток 389,2 млн грн (тоді як за цей же період 2020 року - 3,3 млрд грн).