Саудівська Аравія дала зрозуміти західним союзникам, що готова збільшити видобуток нафти

10:08 02 червня Київ, Україна

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо видобуток у росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій.





Про це пише газета Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Як вказує видання, Саудівська Аравія чинила опір закликам прискорити збільшення видобутку, незважаючи на те, що ціни на нафту досягли близько 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. Саудівська Аравія вважає, що їй слід тримати вільні виробничі потужності у резерві.



Але побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як ЄС запровадив ще один пакет санкцій проти москви, включаючи нафтове ембарго.



Одна поінформована людина сказала FT, що «Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах».



На думку Саудівської Аравії, справжнього дефіциту наразі немає.



Люди, знайомі з переговорами, повідомили, що Саудівська Аравія погодилася зміну тону в рамках зближення з адміністрацією президента США Джо Байдена.



Одне з дипломатичних джерел повідомило, що обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, про що може бути оголошено на зустрічі ОПЕК+ у четвер. Але нічого ще не вирішено, і ОПЕК+ все ще може дотримуватись свого плану видобутку, який діє з початку кризи COVID-19.



Джерело повідомило, що збільшення видобутку, заплановане на вересень, буде перенесено на липень та серпень, хоча ОПЕК+ має схвалити цю зміну.

Раніше, основними учасниками ринку нафти були росія, Саудівська Аравія та США. Тепер же Саудівська Аравія має всі шанси стати лідером з видобутку нафти, а значить і контролювати ринок цін.