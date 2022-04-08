Санкційна блокада банківського сектора рф "заморозила" понад 70% грошей на валютних рахунках росіян та бізнесу

20:49 07 квітня Київ, Україна

Посилення західних санкцій проти російської фінансової системи заблокувало можливість у звичайному режимі проводити валютні платежі.



Загалом у банках, що потрапили під санкції, знаходиться близько 200 млрд доларів коштів російських клієнтів - як фізичних, так і юридичних осіб, оцінює Віктор Туньов, керуючий директор КК «Агідель».



Через фінансову блокаду «зависло» понад 70% грошей на валютних рахунках громадян рф та бізнесу (280 млрд доларів), які за рік перед війною поповнилися на 16 млрд доларів.



Основний обсяг - близько 100 млрд доларів - знаходився на рахунках у Сбері та ВТБ, згідно з даними центробанку на 1 лютого. З березня, нагадаємо, регулятор перестав публікувати повний баланс банківської системи і засекретив майже половину розділів щомісячної статистики, хоча й звітував про рекордну в історії втечу валютних вкладів після початку війни (8,8 млрд доларів в останні дні лютого).



"Сьогодні майже всі найбільші банки під санкціями і не зможуть нормально обслуговувати валютні рахунки", - констатує Туньов. Куди клієнтам переказувати гроші - залишається питанням, зазначає він: під жорсткі заходи потрапляє дедалі більше кредитних організацій.



У «завислу» суму включено і 50 млрд доларів «Сургутнефтегаза» - найбагатшої нафтової компанії росії, структура власників якої залишається за сімома печатками понад 10 років.



Не виключено, що деякі клієнти банків, що потрапили під санкції, конвертують валюту в рублі, поки за депозитами пропонують ставки близько 20% річних, розмірковує Туньов. Це допомагає зміцнюватися рублю, який у четвер подорожчав до позначки 75 за долар, хоча ще місяць тому торгувався вищим за 120.



Нагадаємо, у середу Мінфін США оголосив про введення «повних блокуючих санкцій» Сбербанку та найбільшого приватного банку - Альфа-банку. З 24 лютого під жорсткими блокуючими санкціями США (список SDN) перебували п'ять російських банків — ВТБ, Радкомбанк, Открытие, Промзв'язокбанк і Новікомбанк. У них заморозили активи в США та заборонили роботу з ними всім американським та європейським організаціям.



Євросоюз у рамках п'ятого пакета санкцій також планує заморозити активи чотирьох ключових кредитних організацій рф. Серед них - ВТБ, вже відключений від міжнародної платіжної системи SWIFT.