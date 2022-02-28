Санкції призведуть до того, що економіка Росії скоротиться на 20% у другому кварталі – JPMorgan

16:35 28 лютий Київ, Україна

Очікується, що економіка Росії скоротиться на 20% у другому кварталі та приблизно на 3,5% за весь рік після посилення санкцій, повідомив у понеділок JPMorgan.



"Якщо ці нові санкції справді будуть введені в повному обсязі, це вплине на російську економіку", - сказав Джахангір Азіз із JPMorgan у записці для клієнтів.



"Двома стовпами економіки навіть в умовах уповільнення зростання, зростання інфляції та високих відсоткових ставок були "фортецею" валютні резерви ЦБ РФ і профіцит рахунку поточних операцій Росії", - додав Джахангір Азіз.



JPMorgan також знизив свій прогноз трендового зростання в Росії до 1,0% з 1,75%, оскільки зростаюча політична та економічна ізоляція перешкоджатиме розширенню в найближчі роки.



Очікується, що інфляція в Росії до кінця року складе 10%, при цьому ризики сильно зміщені у бік підвищення, додали у банку.