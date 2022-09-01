Санкції практично зупинили імпорт російського вугілля

15:59 25 серпня Київ, Україна

Російське вугілля опинилося у світовій ізоляції через обмеження, запроваджені 10 серпня. Європейським компаніям заборонили надавати страхові та фінансові послуги при постачанні російського вугілля не тільки в країни ЄС, а й у всьому світі. При цьому найбільші страховики - компанії з ЄС, Великобританії та Швейцарії, тому російським компаніям і судновласникам досі важко знайти їм заміну.

Так, наприклад, найбільша гірничодобувна компанія росії СУЕК не відвантажує вугілля з середини серпня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

"Якщо ви судновласник з ЄС і завантажили російське вугілля, щоб доставити його до третьої країни, що не входить до ЄС, - тепер це незаконна операція", - уточнював раніше Майк Солтхаус, голова санкційного комітету Міжнародної групи клубів взаємного страхування (International Group of P&I) Clubs).

За словами джерел Bloomberg, компанії шукають інші схеми для експорту, але вони будуть дорогими та вимагатимуть часу для реалізації. Співрозмовники також зазначають, що це призведе до ще більшого зростання цін.



Російська влада побоюється банкрутства вугільних компаній через санкційні витрати, які вже поставили на межу колапсу економіку Кемеровської області — головного в росії центру видобутку вугілля. "Кузнецький Південний", ТОВ "Розріз Задубровський Новий", ТОВ "Розріз Киселевський", АТ "Поляни" тимчасово призупинили виїмку. Компанії знижують плани з видобутку, оскільки переорієнтувати потоки в Азію виявилося складно. Пропускна спроможність Східного полігону РЗ «істотно обмежена», повідомив представник обласного уряду.



На Кемеровську область припадає 60% видобутку кам'яного вугілля, близько 80% — коксівного та 100% — деяких особливо цінних марок вугілля. Загалом на вугільних підприємствах Кузбасу працює 91 тисяча осіб, при цьому 20% працездатного населення регіону мешкають у мономістах.



Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. При цьому вугільна промисловість складає близько 1% російської економіки, зазначає Bloomberg.



За даними Мінпромторгу, на відновлення попередніх обсягів експорту російської металургійної галузі знадобиться близько десяти років.