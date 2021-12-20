Найбільший річний відтік іноземних інвестицій за останні 20 років

Згідно з інформацією, опублікованою в березні цього року Міжнародним валютним фондом, з початку викликаної пандемією коронавірусу кризи, інвестори вивели з ринків, що розвиваються, рекордні $83 млрд. Не оминула ця неприємність і Україну.

За даними Національного банку України, за 2020 рік відтік прямих іноземних інвестицій з нашої країни склав $868 млн.

У представленій Нацбанком статистиці з 2001 року відтік іноземних інвестицій був зафіксований (без урахування даних 2020 року) лише одного разу: у 2015 році. Тоді іноземні інвестори вивели з України $458 млн.

У період 2016-2019 років Україна приваблювала прямих іноземних інвестицій (ПІІ) не менше $3,7 млрд на рік.

Зокрема, в 2016 році - $3,8 млрд, в 2017 - $3,7 млрд, 2018 - $4,5 млрд, 2019 - $5,8 млрд.

Найбільш успішним для України в плані залучення іноземних інвестицій був 2008 рік - тоді інвестори вклали в економіку країни $10,8 млрд.