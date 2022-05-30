15:48 30 травня Київ, Україна

Найпотрібніші професії під час війни.

В Україні зростає попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв.



Про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"Мені здається, що зросте попит, і я це вже бачу, на будівельні професії у різних галузях, зросте попит на робітників комунальних підприємств, і на сьогоднішній день досить великий попит на водіїв", - розповіла вона.



Також, за її словами, багато вакансій у переробній промисловості. Крім того, починає оживати галузь торгівлі.



Проте, загалом ситуація на ринку праці залишається складною. Як розповіла Жовтяк, якщо взяти за основу базу Державного центру зайнятості, то кількість вакансій зменшилася утричі порівняно з аналогічними датами минулого року. Вона наголосила, що на сьогодні кількість вакансій у базі Центру зайнятості становить 22 тисячі.



Жовтяк додала, що найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.