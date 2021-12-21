Найбільше падіння економіки Британії за чверть століття

Згідно з озвученими сьогодні даними британського Національного статистичного управління (ONS), країна зазнала небачене падіння економіки за квартал, з часу початку обліку цього показника. За минулу чверть століття такий обвал показника внутрішнього валового продукту став рекордним.

Як говориться в опублікованих попередні підсумки другого кварталу цього року, в порівнянні з попереднім кварталом, падіння склало 20,4%.

При цьому падіння ВВП було зафіксовано другий квартал поспіль, таким чином, економіка увійшла в рецесію. У той же час щодо квітня-червня 2019 року падіння досягло 21,7%.

Раніше аналітики в середньому прогнозували падіння відповідно на 20,5% і 22,4%, передає Trading Economics.

У статистичному відомстві відзначають, що падіння економіки пов'язане з обмеженнями і заходами соціального дистанціювання, які були введені для стримування поширення пандемії коронавируса.

У другому кварталі обсяг інвестицій бізнесу звалився на 31,4% щодо попереднього кварталу і на 31,3% в порівнянні з тим же періодом минулого року. У свою чергу витрати споживачів впали на 23,1% щодо попередніх трьох місяців - падіння також стало рекордним.

Промислове виробництво в червні зросла на 9,3% в порівнянні з попереднім місяцем. Це найсуттєвіший зростання показника з березня 1972 року. У річному вираженні показник впав на 12,5%. Аналітики очікували збільшення першого показника на 9,2% і падіння другого на 12,8%.

Нагадаємо, що раніше економіка ЄС оновила рекорд падіння за 25 років. Найменше постраждала від Коронавірусние кризи в другому кварталі виявилася економіка Литви, де зафіксовано зниження всього на 5,1%.

Також повідомлялося, що економіка Південної Кореї виявилася в рецесії вперше за 17 років. У річному вираженні ВВП Південної Кореї в квітні-червні скоротився на 2,9% після підйому на 1,4% трьома місяцями раніше.