Саакашвілі: Україна втрачає 60% потенційних інвесторів

Як член Національної ради реформ при Офісі президента, Михайло Саакашвілі проявляє жвавий інтерес в питаннях розвитку промислового потенціалу країни. Але, як вважає Саакашвілі, до 60% потенційних інвесторів Україна втрачає через проблеми з підключенням до електромереж. Про це він заявив на презентації ініціатив Офісу простих рішень і результатів для депутатів Слуги народу.
Експерти пропонують поліпшити умови приєднання до мереж, перевівши частину вартості підключення до мереж на оператора системи розподілу. Щоб компанії могли покрити цю вартість, треба переглянути ставки прибутковості в стимулювальному тарифоутворенні для обленерго. Пропонується змінити прибутковість з 3% на 7%.
На думку експертів, це допоможе підвищити інвестиційну привабливість країни.
Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех заявив, що позиція України в рейтингу Doing Business залежить від зниження вартості підключення до електромереж шляхом перегляду стимулювального тарифу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі