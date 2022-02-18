Саакашвілі: Україна втрачає 60% потенційних інвесторів

10:06 26 вересень Київ, Україна

Як член Національної ради реформ при Офісі президента, Михайло Саакашвілі проявляє жвавий інтерес в питаннях розвитку промислового потенціалу країни. Але, як вважає Саакашвілі, до 60% потенційних інвесторів Україна втрачає через проблеми з підключенням до електромереж. Про це він заявив на презентації ініціатив Офісу простих рішень і результатів для депутатів Слуги народу.

"Приходить інвестор і каже, щоб ти в Україні просто провів провід, щоб підключити до електрики свій бізнес тобі потрібно 2 роки іноді. Він йде до сусідньої Словаччини, він йде в Росію. Втрачаємо 60% інвестицій", - заявив Саакашвілі. Основну проблему Саакашвілі бачить у бюрократії та високій вартості: "У нас сьогодні просто все повільно і тому все дорожче".

Експерти пропонують поліпшити умови приєднання до мереж, перевівши частину вартості підключення до мереж на оператора системи розподілу. Щоб компанії могли покрити цю вартість, треба переглянути ставки прибутковості в стимулювальному тарифоутворенні для обленерго. Пропонується змінити прибутковість з 3% на 7%.

На думку експертів, це допоможе підвищити інвестиційну привабливість країни.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех заявив, що позиція України в рейтингу Doing Business залежить від зниження вартості підключення до електромереж шляхом перегляду стимулювального тарифу.