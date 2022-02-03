Із завтрашнього дня у магазинах заборонять безкоштовно роздавати деякі пластикові пакети

14:29 31 січень Київ, Україна

З 1 лютого набирає чинності рішення Кабміну про затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети, яке уряд ухвалив ще у грудні минулого року.



З завтрашнього дня пакет товщиною понад 50 мікрометрів без ручок та бічних складок будуть продавати за 2 грн, пакет такої ж товщини без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок коштуватиме 2,5 грн, а пакет з ручками і бічними складками – 3 грн.



Безкоштовно до 1 січня наступного року продовжать поширювати біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, в яких упаковують та транспортують свіжу рибу, м'ясо, сипучі продукти, лід та використовують як первинну упаковку.



Рішення Кабмін ухвалив на підставі положень закону №1489-IX. Автори документа в пояснювальній записці переконували, що щороку українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, тоді як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів.



Нагадаємо, що Україна знаходиться серед найбрудніших країн Європи і входить до десятки з найвищими показниками смертності від хвороб, які провокує забруднене довкілля. Серед країн з найбільшим обсягом сміття на одного мешканця Україна перебуває на дев'ятому місці. Переробляють у країні лише 3,2% відходів, а більшість становлять тверді побутові відходи, сільськогосподарські відходи, зокрема, добрива з полів і пестициди.