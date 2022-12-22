З січня 2023 року НКРЕКП починає підвищувати ціни на електрику

06:44 22 грудня Київ, Україна

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила триетапне зростання тарифу НЕК Укренерго на передачу електроенергії протягом 2023 року під час засідання у середу, 21 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість електроенергії зростатиме таким чином:

з 1 січня 2023 року тариф збільшиться на 10%. Таким чином він збільшиться з 345,64 грн/МВт-год до 380,28 грн/МВт-год (тут і далі - без ПДВ);

з 1 квітня – ще на 13,1%, до 430,25 грн/МВт-год;

з 1 липня – ще на 12,7%, до 485,1 грн/МВт-год.

Вперше встановлений тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії встановлено на 2023 рік у розмірі 209,42 грн/МВт-год.

Регулятор також застосував триетапне зростання тарифу Укренерго й на диспетчеризацію:

з 1 січня він зросте на 9,9% - з чинного 62,13 грн/МВт-год до 68,28 грн/МВт-год,

з 1 квітня – ще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт-год,

з 1 липня – ще на 18,1% до 95,54 грн/МВт-год.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький у виступі на засіданні зазначив, що для нього стало несподіванкою застосування нового підходу до поетапного перегляду тарифу.

"Проаналізувати його вплив на нашу можливість здійснювати діяльність оперативно-технологічного управління системою експлуатації мереж зараз важко. Точно можна сказати, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає часовій структурі витрати коштів, яка очікується наступного року", - сказав він.

Нагадаємо, Торгова палата звернулася до НКРЕКП через тариф на диспетчеризацію енергії.