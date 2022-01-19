З неякісними будматеріалами боротимуться на рівні закону

У другому читанні Рада змогла прийняти закон, який допоможе боротися з неякісними та фальсифікованими будматеріалами на ринку України. Інформацію повідомили 3 вересня в Міністерстві розвитку громад і територій.

Закон прийнятий з метою боротьби з низькоякісними та фальсифікованими товарами на ринку будівельної продукції, відзначили в Мінрегіоні.

Прийнятий закон зобов'язує виробників надавати інформацію про технічні показники будівельних товарів. Вони повинні мати знак, який підтверджує відповідність технічним регламентам.

Закон зобов'язує державні органи ринкового нагляду забороняти та вилучати будівельні товари, які не відповідають вимогам щодо якості.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада схвалила надання державних гарантій за кредитами на п'ять млрд гривень для підприємств малого та середнього бізнесу.