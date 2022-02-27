З початку року українські заробітчани переказали на батьківщину майже 3 млрд доларів

09:17 30 травень Київ, Україна

За січень-березень 2021 року українські заробітчани переказали в Україну 2 905 000 000 доларів.

Про це свідчать дані Національного банку.



Повідомляється, що з цієї суми майже 2 038 000 000 доларів припали на оплату праці і ще близько 867 млн доларів - на приватні трансферти.



В аналогії з результатами першого кварталу 2020 року, в цьому році українці переказали на 32 млн доларів більше. Це в процентному співвідношенні складає 1,1%.



Цікаво, що більшу частину коштів в розмірі 1 849 000 000 доларів українці переказали офіційно.