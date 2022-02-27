З початку року українські заробітчани переказали на батьківщину майже 3 млрд доларів

За січень-березень 2021 року українські заробітчани переказали в Україну 2 905 000 000 доларів.
Про це свідчать дані Національного банку.
Повідомляється, що з цієї суми майже 2 038 000 000 доларів припали на оплату праці і ще близько 867 млн доларів - на приватні трансферти.
В аналогії з результатами першого кварталу 2020 року, в цьому році українці переказали на 32 млн доларів більше. Це в процентному співвідношенні складає 1,1%.
Цікаво, що більшу частину коштів в розмірі 1 849 000 000 доларів українці переказали офіційно.
Повідомляється, що з цієї суми майже 2 038 000 000 доларів припали на оплату праці і ще близько 867 млн доларів - на приватні трансферти.
В аналогії з результатами першого кварталу 2020 року, в цьому році українці переказали на 32 млн доларів більше. Це в процентному співвідношенні складає 1,1%.
Цікаво, що більшу частину коштів в розмірі 1 849 000 000 доларів українці переказали офіційно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі