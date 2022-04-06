З початку року інфляція в Україні зросла на 6,4% - що далі?

Державна служба статистики України опублікувала зведення зростання інфляції в країні. З початку року цей показник виріс більш ніж на 6%. Про те, на скільки виросли ціни на всі види продуктів і товарів - читайте нижче.

На споживчому ринку в червні, традиційно для початку літа, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 16,0%) подешевшали яйця. На 2,8% знизилися ціни на фрукти, на 1,3% на овочі, на 1,0% - молоко, а також просіли ціни на сало і свинину.

У той самий час на 0,4-3,4% подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, в тому числі на тютюнові вироби - на 1,2%, на алкогольні напої - на 0,7%. Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% трапилося насамперед завдяки підвищенню плати за утримання будинків і прибудинкових територій на 1,0%, природний газ - на 0,7%.

На 2,9% знизилися ціни на одяг, а ще на 2,8% вони зменшилися на взуття. Ціни на транспорт зросли на 1,0% в першу чергу шляхом подорожчання проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% і 2,4% відповідно.

Незмінними залишилися ціни на зв'язок, а ось вартість отримання освіти, відпочинку, походу в ресторани і кафе змінилася неістотно - підвищилася в межах 1%.