З початку 2021 року до бюджету надійшов 1 млрд гривень від оренди держмайна

08:43 21 липня Київ, Україна

З початку року було укладено 1985 нових договорів на здачу держмайна в оренду, що дозволило залучити до бюджету країни 1 млрд гривень.

Загальна орендна плата за новими договорами становить 16,6 млн гривень на місяць. Крім того, бюджет отримує кошти за договорами оренди, які були підписані в попередні періоди.



В середньому зростання ціни оренди майна на аукціонах Фонд державного майна України (ФДМУ) оцінює в 97% в першому півріччі цього року.

Про це під час презентації сайту orenda.gov.ua повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Сенниченко зазначив, що раніше тільки в 3,6% випадків здачі держмайна в оренду на об'єкт претендувало два і більше учасників. У першому півріччі цього року даний показник виріс в 7 разів.

Крім того, Сенниченко зазначив, що раніше оренда нерухомості повинна була пройти складну процедуру, яка тривала до 9 місяців, а інформація про об'єкти оренди була важкодоступною, також непрозора система сприяла корупції: 95% випадків майно передавалося в оренду заздалегідь визначеному учасникові за початковою ціною без проведення конкурсу.

Тепер же завдяки створеному онлайн сайту, всі можуть подивитися об'єкти, які будуть виставлятися на аукціони, і ознайомитися з інтерактивною картою.



Запущений ФДМУ сайт з оренди містить перелік усіх об'єктів держмайна, які здаються в оренду, або вже мають орендаря, інтерактивну карту, інформацію про об'єкти, які передаються в оренду поза аукціонами, розділ з судовими справами щодо оренди держмайна. Крім того, на сайті є калькулятор коштів, які держава отримала від оренди.



У ФДМУ підкреслюють, що інструментарій сайту можна використовувати для отримання аналітичної інформації. Доступний пошук за адресою об'єкта, терміном договору оренди, можна ознайомитися з документами.



Сенниченко повідомив, що планується модернізація системи, після якої сайт перетвориться на комплексний портал, де буде автоматизовано весь процес оренди. Система буде пов'язана з Держказначейством та системою Прозоро.Продажі.