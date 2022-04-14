З моменту запуску ринку землі в Україні укладено 880 земельних угод

19:00 16 липня Київ, Україна

Відкриття ринку землі дозволило українцям вільно розпоряджатися своєю власністю, на цей момент укладено 880 угод купівлі-продажу.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики в п'ятницю, 16 липня.



Найбільше землі продали в Полтавській області - 219,7 га. На другому місті Харківська область - 179,7 га, на третьому - Дніпропетровська область - 94,8 га.





Крім того, 3721 нотаріус подав заяву для отримання доступу до державного земельного кадастру. Всього було подано 4146 заяв, з них 3580 погоджено, 95 - розглядаються, по 471 отримано відмову.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні запрацював ринок землі. З цього дня скасовано заборону на продаж землі сільськогосподарського призначення.