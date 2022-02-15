З березня військовим ЗСУ піднімуть зарплати

07:56 15 лютий Київ, Україна

Кабмін, згідно з дорученням глави України Володимира Зеленського, затвердив план заходів щодо підвищення з 1 березня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України на 30 відсотків.

У плані також передбачено доведення підвищення зарплат військових Державної прикордонної служби та Національної гвардії України до 20 відсотків з початку року (з урахуванням прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).



До цього указом від 30 грудня 2021 року Зеленський доручив удвічі підвищити мінімальну зарплату військовим в Україні від рівня мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня календарного року. Отже, з 2023 року військовослужбовці можуть отримувати не менше 14 352 гривень. Як зазначалося у документі, ці зміни не стосуватимуться військовослужбовців строкової служби.



Крім того, 1 лютого президент підписав указ "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних силах України та поступового переходу до основ професійної армії". Він передбачає збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче за три мінімальні зарплати (зараз це 19,5 тисячі гривень) протягом 2023 року.