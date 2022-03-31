З липня подорожчає проїзд у таксі сервісу Uber - подробиці

Компанія з перевезення пасажирів Uber запланувала збільшення тарифів. Своїм водіям корпорація розіслала відповідні листи, приклавши до них тарифну сітку. За словами представників Uber, нові розцінки чекають пасажирів таксі вже в липні.

Разом з листом водіям, які співпрацюють з Uber, була вислана таблиця з новими розцінками, з яких буде формуватися вартість поїздки.

Відзначимо, що в квітні з настанням посиленого карантину в Києві через Covid-19 популярні сервіси таксі, включаючи Uber, підняли ціни на перевезення відразу в кілька разів.

Антимонопольний комітет через численні скарги громадян почав розслідування, запідозривши можливу змову Uber, Uklon і Bolt.