З екс-голови Держекоінспекції Андрія Заїки стягнули 36 тисяч застави і призначили новий

16:37 23 травня Київ, Україна

За даними прес-служби САП з колишнього глави Держекоінспекції Андрія Заїки стягнуто в дохід держави 36 тисяч гривень застави.

Прес-служба повідомляє: "Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП стягнув в дохід держави 36 тисяч гривень застави з колишнього голови Державної екологічної інспекції України, обвинуваченого у внесенні завідомо недостовірних даних у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

З огляду на систематичну неявку обвинуваченого до суду, а також не пояснення причин цих неявок, прокурор звернувся до ВАКС з клопотанням про стягнення застави в дохід держави, а також покладання на колишнього чиновника нового застави у більшому розмірі.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання.

За рішенням суду з екс-глави Держекоінспекції стягнуто 36 тисяч гривень застави. Крім того, він зобов'язаний внести новий заставу - в сумі 40 тисяч гривень. Це максимально можливий певний законом розмір застави за вказаною звинуваченням.

У САП нагадали, що колишньому чиновнику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Будучи главою Державної екологічної інспекції України (з травня 2015 року - по лютий 2017 року) і приховуючи своє справжнє майновий стан, він вніс недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2017 роки.

Він не відобразив у декларації майна на загальну суму понад 27 млн гривень, серед яких кілька земельних ділянок в Київській області, АР Крим, дорога квартира в центральній частині міста Києва, автомобіль і корпоративні права ряду суб'єктів господарювання.

Крім того, обвинувачений не вказав інформацію про оренду квартири в столиці, яку він знімав у дружини колишнього першого заступника секретаря РНБО, який на даний момент також притягується до відповідальності - в тому числі за недекларування доходів від оренди зазначеної квартири.

Передісторія:

У січні 2019 року в САП повідомили, що Заїку судитимуть в Києві за декларування недостовірної інформації.

У 2018 році НАПКА повідомляло, що екс-глава Держекоінспекції "забув" вказати в деклараціях майно на 4,6 мільйона гривень.