З грудня бізнесу збільшують податки

В Україні, як відомо, з 1 грудня 2021 року зросте розмір мінімальної зарплати: з 6000 гривень (до 30 листопада) до 6500 гривень (з 1 грудня). Відповідно зросте і єдиний соціальний внесок, який торкнеться також українських підприємців.
Слід зазначити, що офіційно оформлена людина з максимальною зарплатою, виходячи із суми 15 мінімальних зарплат (97 500 гривень), виплачуватиме до держбюджету внесок від 19 800 до 21 450 гривень.
В результаті після підвищення мінімальної зарплати в Україні українські бізнеси, що належать фізичним особам і сплачують єдиний податок, з 1 грудня також зобов'язуються поповнювати держбюджет на 1430 гривень щомісяця. При цьому ставка зросте на 260-268 гривень для тих, хто перебуває в першій групі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі