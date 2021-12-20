З грудня бізнесу збільшують податки

13:17 23 листопад Київ, Україна

В Україні, як відомо, з 1 грудня 2021 року зросте розмір мінімальної зарплати: з 6000 гривень (до 30 листопада) до 6500 гривень (з 1 грудня). Відповідно зросте і єдиний соціальний внесок, який торкнеться також українських підприємців.

Зміни, передбачені законом про державний бюджет, стосуються збільшення розміру суми податку. ЄСВ оплачується за ставкою 22%, тому, виходячи з підвищення заробітної плати, він з 1 грудня становитиме мінімум 1430 гривень.

Слід зазначити, що офіційно оформлена людина з максимальною зарплатою, виходячи із суми 15 мінімальних зарплат (97 500 гривень), виплачуватиме до держбюджету внесок від 19 800 до 21 450 гривень.



В результаті після підвищення мінімальної зарплати в Україні українські бізнеси, що належать фізичним особам і сплачують єдиний податок, з 1 грудня також зобов'язуються поповнювати держбюджет на 1430 гривень щомісяця. При цьому ставка зросте на 260-268 гривень для тих, хто перебуває в першій групі.